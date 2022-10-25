Саранск, , 23:43 — REGNUM Два двоюродных брата в возрасте 42 и 60 лет признаны виновными в убийстве, совершенном в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Мордовии.

Колония

Следствием установлено, что в сентябре 2002 года в одном из офисов Саранска был избит 21-летний парень. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего было вывезено и похоронено за пределами города.

Несмотря на предпринятые правоохранителями меры, предварительное следствие по делу было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. Однако расследование не прекращалось, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности преступников. Выяснилось, что мотивом преступления стали неприязненные отношения между обвиняемыми и потерпевшим.

Суд постановил назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы, одному фигуранту — 12 лет в колонии строгого режима, второму — в общей сложности 20 лет в колонии особого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовии было завершено расследование убийства преподавателя в аудитории МГУ имени Н. П. Огарева. Дело было возбуждено в 1995 году, в 2014 году задержаны трое подозреваемых, а в 2021 году был задержан последний соучастник преступления.

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