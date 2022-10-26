26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 09:04 — REGNUM Заявление постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоило в своих высказываниях затрагивать столь деликатную тему, как роль православия в России, вызвало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Французский лидер заявил в ходе своего выступления 23 октября в Риме на международном форуме «Воззвание к миру», что Русская православная церковь (РПЦ) должна противостоять «манипуляциям» Кремля, поскольку он считает, что РПЦ позволяет государству манипулировать собой, чтобы оправдать специальную военную операцию РФ на территории бывшей УССР.

В результате на это отреагировал постпред России при международных организациях в Вене, который назвал высказывание Макрона очень смелым и неуместным. Помимо прочего, Ульянову такая риторика напоминает «советскую практику»

«Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — заявил постпред.

Многие пользователи однозначно осудили заявление французского президента, поскольку политику, да ещё и чужеземному, стоит держать своё мнение при себе, когда речь идёт о религии, к которой он не имеет абсолютно никакого отношения.

«Одноклеточный. По себе и своей политике судит. И вообще, не ему говорить о религии», — указывает Надежда К.

«Геронтофила всея Франции прорвало, решил вдруг о религии поговорить. Не много ли он на себя берёт?» — спрашивает Дмитрий Е.

Некоторые комментаторы поспорили о том, участвует ли РПЦ в политической жизни нашего государства.

Владимир Путин и патриарх Кирилл Kremlin.ru

«Макрон — политик недальновидный, раз делает такие заявления. РПЦ не может использовать свою деятельность для оправдания, так как она никак не связанна с политикой. Вера и политика — разные вещи», — считает Владимир П.

«Понятное дело, что РПЦ участвует в том, чтобы агитировать людей защищать свою Родину. У нас на Руси всегда так было. Нет ничего в этом предосудительного», — отметил Никита У.

«Макрон неправ. Наоборот, РПЦ сама поддерживает Россию и её общий курс. Это право РПЦ и верующих», — поделился своим мнением Rotabler S.

Часть людей хотела бы, чтобы Русская православная церковь действительно занималась тем, в чём её обвиняет Макрон, но, по их мнению, РПЦ принимает слишком слабое участие в происходящем на этой бренной земле.

«Это правда оскорбительно. За все восемь лет, пока нацисты бомбили Донбасс, РПЦ так и не смогло ничего сделать. Как будто и нет такого института веры больше на [территории бывш. УССР]. РПЦ старательно избегает политики, несмотря на ту беду, что пришла на нашу землю», — пишет Василий С.

«Порадовало, что Путин сократил контакты с Макроном и Шольцем. И правильно. О чём с ними говорить, если они слышат только своих хозяев?» — пишет Людмила Н.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 25 октября постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоило в своих высказываниях затрагивать столь деликатную тему, как роль православия в России.