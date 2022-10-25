Ханты-Мансийск, , 23:38 — REGNUM В Югре 3 ноября пройдёт Большой этнографически диктант — 2022. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Большой этнографический диктант Pskov.ru

Большой этнографически диктант традиционно проводится в канун Дня народного единства в очном и онлайн-форматах. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о жизни и быте народов Российской федерации. Стать участником диктанта могут все желающие в возрасте от восьми лет независимо от образования и гражданства. Для этого необходимо 3 ноября прийти на площадку проведения акции или зарегистрироваться в онлайн-формате на официальном сайте: www. miretno.ru.

Напомним, организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей.