Выкса, Нижегородская область, 25 октября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Экс-директор ресурсоснабжающей организации «Водоканал» в Выксе угодила по суд за сокрытие особо крупной суммы денег от взыскания недоимки по налогам и сборам. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Налоги

Следствие и суд установили, что в период с 2020 года по середину 2021 года подсудимая умышленно не платила своевременно налоги и страховые взносы в полном объёме. Из-за этого у компании возникла задолженность перед бюджетом на сумму более 13 млн рублей без учета пени и штрафов.

Когда налоговая служба решила взыскать задолженность принудительно, глава выксунского «Водоканала» решила воспрепятствовать исполнению требования и умышленно рассчиталась по финансово-хозяйственным операциям, перечислив на счёт третьих лиц 3 млн рублей.

Из-за этого против её возбудили дело по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

В итоге приговором суда экс-руководителю ресурсоснабжающей организации назначено наказание в виде крупного штрафа.