Ростов-на-Дону, , 23:32 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом 25 октября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Игрок команды Зенит Алексей Сутормин Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, трансфер Сутормина в «Ростов» может состояться уже в ближайшее зимнее трансферное окно. В подписании футболиста заинтересованы главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин.

В текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в 11 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.