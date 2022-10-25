Москва, 25 октября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР необходимо, помимо денацификации и демилитаризации, провести и «десатанизацию», заявил 25 октября помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов на страницах газеты «Аргументы и факты».

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Он указал, что появляется всё больше подтверждений того, что преступления на этой территории, в Донбассе и в других регионах «многие годы творили фанатики, ослеплённые идеями, далёкими от здравого смысла, морали и традиционных религиозных учений».

Павлов напомнил, что сразу после нацистского переворота 2014 года главой киевского режима стал Александр Турчинов — «пастор церкви неопятидесятников «Слово жизни», филиала Бостонского движения «Церковь Христа», а премьер-министром стал Арсений Яценюк — «хаббардист, последователь Церкви сайентологии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещённой в России как тоталитарная секта».

При этом он поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «дешайтанизации» этих территорий.

«Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится всё более насущным проведение десатанизации [территории бывшей УССР], или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, её «полной дешайтанизации», — отметил Алексей Павлов.