Лондон, , 23:50 — REGNUM Специальный представитель Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич 25 октября заявил, что военные действия на территории б. УССР меняют геополитические границы.

«Тот, кто думает, что стратегическое соревнование — это соревнование за ученых, — ошибается. Они нужны нам, чтобы выдержать эту геостратегическую конкуренцию. Демократические процессы, упомянутые премьер-министром Альбином Курти, такие как борьба с коррупцией, экономический прогресс, более важны», — заявил он.

Британский дипломат добавил, что страны Запада должны внимательно следить, чтобы не допустить возведения политических проблем в ранг приоритетных.

Пич подчеркнул, что Лондон поддерживает процесс евроинтеграции Западных Балкан и Берлинский процесс, а также вступление Косово в Совет Европы.

Ранее Пич провел встречу с Курти в Приштине. Поводом стало нагнетание напряжения вокруг вопроса об автомобилях с сербскими номерами в Косово.