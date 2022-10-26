Скопье, 26 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 26 октября отправится в тур по Западным Балканам. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

Урсула фон дер Ляйен

По последним данным, политик начнет тур по Балканам со Скопье, где проведет совместную пресс-конференцию с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски. Также фон дер Ляйен посетит Приштину, Тирану, а затем Сараево, Белград и Подгорицу.

Ранее в Европейской комиссии анонсировали выпуск нового пакета мер по экономической поддержке региона Западные Балканы, особое внимание в котором будет уделено мерам по смягчению влияния энергетического кризиса.