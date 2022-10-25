Приштина, Сербия, , 23:54 — REGNUM Командующий Силами безопасности (армией) Косово генерал-лейтенант Башким Яшари 25 октября принял главу штаба Вооруженных сил Албании бригадного генерала Арбена Кинджи.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Яшари выразил благодарность Албании за особый вклад в развитие оперативных навыков и возможностей армии Косово посредством обучения военнослужащих, в том числе в рамках совместных учений.

Кинджи выразил готовность к углублению двустороннего сотрудничества между двумя армиями с целью способствовать развитию мощностей косовской армии. Генерал Кинджи был также принят министром обороны Косово Армендом Мехаем.

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