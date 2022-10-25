Приштина, Сербия, 25 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Командующий Силами безопасности (армией) Косово генерал-лейтенант Башким Яшари 25 октября принял главу штаба Вооруженных сил Албании бригадного генерала Арбена Кинджи.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Яшари выразил благодарность Албании за особый вклад в развитие оперативных навыков и возможностей армии Косово посредством обучения военнослужащих, в том числе в рамках совместных учений.

Кинджи выразил готовность к углублению двустороннего сотрудничества между двумя армиями с целью способствовать развитию мощностей косовской армии. Генерал Кинджи был также принят министром обороны Косово Армендом Мехаем.