Лондон, , 23:25 — REGNUM Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» планирует предложить 28-летнему центральному полузащитнику сборной Хорватии Матео Ковачичу новый контракт после завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом 25 октября сообщает издание Evening Standard.

Матео Ковачич Chelseafc.com

Действующее соглашение Матео Ковачича в с «Челси» рассчитано на полтора года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.