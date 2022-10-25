Йошкар-Ола, 25 октября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. С начала текущего года замок Шереметева в Юрино посетили около 36 тыс. человек. Это на 27% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства культуры Марий Эл.

пресс-служба минкультуры Марий Эл Замок Шереметева в марийском Юрино

Число проводимых здесь экскурсий увеличилось на 6,5% и достигло 1346 мероприятий. Количество проживающих в номерном фонде на территории комплекса выросло на 9% по сравнению с данными за январь–октябрь прошло года и составило 3152 человек.

В министерстве напомнили, что одна из главных достопримечательностей республики продолжает работать по «Пушкинской карте», с начала года при посещении замка ей воспользовались около 1,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в статусе врио главы Марий Эл Юрий Зайцев пригласил президента России Владимира Путина посетить замок Шереметевых. По его словам, замок Шереметевых входит в топ-5 интересных замков России, а также в топ-10 красивых замков.

«Мы своими силами не потянем. Мы подсчитали, у нас нет даже проекта, потому что проект делать сложно, это очень дорого, мы где-то в 2 млрд оцениваем. Но это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать», — уверял главу государства Зайцев.

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