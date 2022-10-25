Белград, 25 октября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 25 октября заявил, что сербское государство продолжит поддерживать косовских сербов, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам политика, сербское население Косово доказало, что не готово верить премьер-министру Косово Альбину Курти и выполнять требование его правительства о смене номеров, выданных сербскими властями, на номера Республики Косово.

Туманное заявление Вучича стало ответом на вопрос о том, ожидает ли он, что с 1 ноября у сербов будут конфисковать автомобили с номерами, выданными сербскими властями, зарегистрированные в Косово и Метохии.

В Косово проживают свыше 100 тысяч сербов, однако лишь 10% из них сохраняют незаконные в соответствии с косовским законодательством номера.