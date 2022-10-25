Вена, 25 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник национальной сборной Германии Кай Хаверц с оценкой 8.20 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» — «Челси» (1:2).

Fuguito Кай Хаверц

В матче с австрийским клубом Кай Хаверц отметился одним забитым мячом, двумя успешными обводками и четырьмя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач немецкого полузащитника составила 61%.

В текущем сезоне Кай Хаверц принял участие в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился лишь тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки.