п. Металлострой, , 23:26 — REGNUM Петербургские пожарные всеми силами пытаются сдержать дальнейшее распространение огня на складе горючих материалов в поселке Металлострой Колпинского района. Задействована спецтехника, в том числе пожарный поезд, а мобильные лаборатории берут пробы воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

Пожар на складе в Колпинском районе Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, пожар в Северном проезде, д. 8, начался около 21:00 мск 25 октября. В здании склада размером 100×240 метров и высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 кв. метров. Ранг пожара повышен до № 3, сведения о пострадавших пока не поступали.

«Основные усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня. Тушение пожара осложняется высокой горючей нагрузкой складского помещения, где возникло возгорание», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Там отметили, что для локализации пожара используется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. К месту ЧП выехал пожарный поезд, а также передвижная химико-радиометрическая лаборатория

В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что специалисты выехали на место чрезвычайной ситуации для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

«Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проведения исследований. О результатах исследований будет размещена дополнительная информация», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

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