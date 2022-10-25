Звезда «Не грози южному централу» Уэйанс осудил культуру «отмены» и цензуру
Вашингтон, 25 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Американский актер Марлон Уайанс, известный по фильму «Не грози южному централу», считает, что нынешнее поколение является «испуганными людьми». Об этом артист рассказал изданию Buzzfeed.
По словам Уайанса, ему не нравится современное поколение из-за того, что оно неоправданно цензурирует культуру. «Я не знаю, на какой мы планете, если кто-то считает, что людям нельзя смеяться, и их нужно цензурировать и отменять», — добавил актер.
Помимо этого, Марлон признался, что не боится культуры «отмены» и не станет идти на поводу у «испуганных людей».
Напомним, Марлон Уайанс снимался в таких фильмах, как «Реквием по мечте», «Очень страшное кино», «Без чувств», «Белые цыпочки» и других. В настоящий момент артист активно выступает с авторскими шоу.