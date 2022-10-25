Приштина, Сербия, 25 октября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 октября поздравил Риши Сунака с вступлением на пост премьер-министра Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

В социальных сетях политик опубликовал заявление, в котором отметил, что Косово является «давним союзником» Великобритании «с общими принципами и приоритетами» и выразил надежду на сотрудничество с Сунаком.

25 октября Риши Сунак официально был назначен премьер-министром Великобритании королем Карлом III. Его предшественница Лиз Трасс пробыла на посту только 49 дней.