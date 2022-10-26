26 октября 2022 | Время чтения 3 мин

«Дали тапки и ключи - теперь ты премьер». Британцы обсудили в Twitter официальное назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Джейн Спай, , 09:23 — REGNUM 25 октября Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. После встречи с королем Карлом III он обратился к населению Британии.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

«Прямо сейчас наша страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида все еще существуют, путинская [СВО] на [территории бывш. УССР] дестабилизировала энергетические рынки и цепочки поставок по всему миру. Я хочу отдать дань моему предшественнику Лиз Трасс. Она была права, когда хотела улучить развитие этой страны. Это благородная цель, и я восхищался её нетерпением принести перемены. Но некоторые ошибки всё же были сделаны, не от злой воли или плохих намерений, а наоборот, но они, тем не менее, были ошибками. Меня избрали лидером партии и вашим премьер-министром, чтобы я их исправил. И эта работа начинается немедленно», — сказал Сунак.

Новый премьер-министр не забыл и про Бориса Джонсона, который возглавлял страну с 2019-го по июль 2022 года. При нем Сунак получил должность сначала главного секретаря казначейства, а затем канцлера казначейства.

«Я всегда буду благодарен Борису Джонсону за его невероятные достижения на посту премьер-министра. И я ценю его теплоту и доброту души», — добавил премьер.

В своем обращении Риши Сунак пообещал выполнить то, что обещала партия еще в 2019 году: улучшить системы здравоохранения и образования, снизить уровень преступности, решить миграционный вопрос, защитить окружающую среду и обеспечить экономический рост.

Комментаторы поздравили нового премьер-министра с назначением. Те, кто живет в полном неведении и верит только тому, что говорят британские политики и СМИ, уверены, что причиной внутриполитического и экономического хаоса являются «внешние силы».

«Хорошая работа, Риши. Твоя речь довела до слез. Поздравляю», — написал @jsheady53.

«Фантастическая речь, он обрисовал тяжелые экономические решения, которые нужно принять, чтобы поставить страну обратно на ноги, и перечислил, какие события стали причиной кризисов», — отметил @Ray24 333 593.

Своеобразным образом лидера консерваторов поздравил и лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Кир Стармер Rwendland

«Поздравляю Риши Сунака с тем, что он стал премьер-министром и вошел в историю как первый британский азиатский премьер-министр. Тори разрушили экономику низкими зарплатами, высокими ценами и кризисом стоимости жизни. Обществу нужно новое начало и право выбора будущего для Британии», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Часть пользователей отметила, что Сунака никто не выбирал в качестве премьер-министра. Они считают, что народ не будет доверять власти до тех пор, пока не проведут всеобщее голосование.

«Он говорит, что был избран, но это не так. Его сделали бесспорным победителем, когда Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, набрав более 90 голосов поддержки», — отметил @P4DA.

Ряд комментаторов напомнили, что экономические проблемы начались задолго до Трасс, а такая критическая ситуация началась при Борисе Джонсоне, когда Сунак был канцлером. Именно тогда инфляция достигла 13 процентов, ключевая ставка росла каждые полтора месяца, а налоговые ставки были повышены до самого высокого уровня за 80 лет.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А как насчет исправить ошибки, которые он сделал, когда был канцлером? Или в принципе все ошибки, которые правящие тори совершили за 12 лет у власти? Или он постоянно будет искать, на кого спихнуть ответственность?» — поинтересовался @billjohnson0.

«Но он же был канцлером. Я не понимаю, почему он это не упомянул», — прокомментировала @KarenGi27 618 203.

«Он — часть той команды, которая постоянно делает ошибки», — добавила @CatejewellCate.

«Ой, подождите. Мы забыли, что все эти 12 лет у власти надо было проверять, как там экономика. Но мы сейчас всё починим. Тори всё испортили», — отметил @davdoesker.

Некоторые пользователи предположили, что Сунак не просто так упомянул Джонсона в своей первой речи в роли премьер-министра. Они не исключают, что Джонсон «заплатил» или «договорился» с Сунаком.

«Можно представить, как Борис говорит: «Я вылечу из голосований, если ты меня похвалишь в речи после назначения», — написал @slabbydab.