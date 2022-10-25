Ижевск, 25 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. По итогам конкурса «Регион для молодых» Удмуртия получит 153 млн рублей на реализацию проектов в сфере молодёжной политики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодежь

«Это конкурс программ развития молодежной политики в регионах страны. Наша программа в числе лучших», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что на средства субсидии в республике появятся пять молодежных центров — в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге.

Кроме того, запланирована масса молодежных мероприятий, а для сотрудников государственных учреждений сферы молодежной политики будут организованы образовательные программы.

Глава Удмуртии поблагодарил республиканское Агентство по молодежной политике за отличную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Росмолодежь обещает предоставить Нижегородской области грант на развитие молодежной политики в размере 256,7 млн рублей в 2023 году. Это наибольший объем финансирования среди всех регионов России.

Также в топ-5 по объёму субсидий от Росмолодёжи на поддержку комплексного развития молодёжной политики вошли Липецкая область — 233 млн рублей, Тульская область — 229,5 млн рублей, Башкирия — 227,8 млн рублей и Псковская область — 195,3 млн рублей.

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