Грозный, 25 октября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию на территории б. УССР «джихадом» (священной войной) и призвал всех мусульман не искать отговорки для участия в ней. Об этом он заявил 25 октября в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«В первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка. Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас [на территории б. УССР], вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки», — написал Кадыров.

«Это Джихад!» — подчеркнул он и добавил, что необходимо «уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались».