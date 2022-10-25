Ижевск, 25 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. После избрания на второй срок главой Удмуртии Александра Бречалова значительных изменений в составе правительства республики не планируется. Об этом заявил сам глава региона.

пресс-служба правительства Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов

«По абсолютному большинству позиций в команде все сохранят свои места, потому что сейчас необходимо наращивать темп», — сообщил глава республики в эфире телекомпании «Моя Удмуртия».

Он подчеркнул, что в удмуртском правительстве сложилась сильная и крепкая команда и добавил, что свой пост, в частности, сохранит премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов правительство республики в полном составе было отправлено в отставку, теперь министры работают в статусе исполняющих обязанности до формирования нового кабмина. В начале октября Бречалов переназначил пять своих советников.

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