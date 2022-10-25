Вена, , 22:45 — REGNUM 25 октября лондонский «Челси» одержал минимальную победу над австрийским футбольным клубом «Ред Булл Зальцбург» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Встреча, проходившая в Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась со счетом 1:2.

Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Матео Ковачич (23’) и Кай Хаверц (64’ Кристиан Пулишич). Единственный гол «РБ Зальцбурга» на 48-й минуте забил 21-летний австрийский нападающий Чиквубуйке Адаму после передачи Максимилиана Вебера. Желтые карточки получили Лука Сучич, Конор Галлахер и Кепа Аррисабалага.

Составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Павлович, Вебер (Ульмер, 78’), Дедич, Бернардо, Зайвальд, Кьергор, Сучич (Шешко, 61’), Гурна-Дуат, Адаму (Камери, 82’), Окафор (Шимич, 78’).

«Челси»: Аррисабалага, Силва, Чалоба, Кукурелья, Пулишич (Аспиликуэта, 75’), Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 68’), Галлахер (Зиеш, 88’), Стерлинг (Маунт, 88’), Хаверц, Обамеянг (Броя, 75’).

«Челси», одержав третью победу в группе и набрав десять очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Ред Булл Зальцбург» с шестью очками остался на третьей позиции.