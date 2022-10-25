Сургут, Югра, , 22:41 — REGNUM В Сургутском государственном университете (ХМАО) более двух десятков аспирантов получают повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Учёный Jiri Navratil

В СурГУ с начала учебного года стартовала новая программа «Аспирантура полной занятости». Дополнительная стипендия в 45 тысяч рублей уже назначена 22 аспирантам, добившимся высоких достижений в научных исследованиях и прошедшим конкурсный отбор. Сейчас к ним могут присоединиться ещё четверо из числа новичков.

Чтобы получить повышенную стипендию, как поясняет проректор СурГУ Роман Оствальд, аспиранты-очники должны иметь задел по научной работе и соответствовать ряду критериев. Такая стипендия позволяет молодым ученым всецело посвятить себя научной деятельности и не тратить время на подработки, отмечают в вузе.