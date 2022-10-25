Москва, , 22:38 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы в связи с проведением технических работ. Об этом сообщается вечером 25 октября в официальном телеграм-канале авиаперевозчика.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что регистрация на рейсы по-прежнему будет доступна без ограничений в аэропорту вылета.

Сообщается также, что с указанного времени будет временно приостановлена продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота». Оформить субсидированные билеты можно будет по-прежнему в офисах собственных продаж.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

С чем связаны технические работы, в пресс-релизе компании не уточняется. Между тем ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщал, что до конца октября авиаперевозчик перейдёт на отечественную систему бронирования.