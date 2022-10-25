Брюссель, 25 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил нового премьер-министра Британии Риши Сунака с назначением на пост главы правительства, а также выразил надежду на сотрудничество в деле укрепления Североатлантического альянса и поддержки киевского режима. Об этом он 25 октября написал на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я надеюсь на сотрудничество с вами, зная, что можно рассчитывать на постоянное лидерство Великобритании в укреплении нашего альянса и в поддержке Киева», — написал генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Британии, что обусловило его назначение на пост главы правительства.