Севилья, Испания, , 22:35 — REGNUM 25 октября испанская «Севилья» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержала крупную победу над датским «Копенгагеном» со счетом 3:0. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Забитыми мячами отметились Юссеф Эн-Несери (61’ Алехандро Гомес), Иско (88’ Маркус Акунья) и Гонсало Монтиель (90+2’ Эрик Ламела). Единственную красную карточку на 90+5-й минуте получил защитник гостей Давид Хочолава. Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Статистика матча («Севилья»/ «Копенгаген»)

Удары 16/10

Удары в створ 11/2

Владение 56%/44%

Угловые 3/5

Нарушения 12/18

Составы команды:

«Севилья»: Дмитрович, Монтиель, Теллес, Маркао, Гудель, Сусо (Ламела, 55’), Жордан, Ракитич, Иско, Гомес (Акунья, 77’), Долберг (Эн-Несери, 46’).

«Копенгаген»: Грабара, Хочолава, Кристенсен (Серенсен, 80’), Йенсен (Дикс, 80’), Кристансен, Классон, Лерагер, Клем (Оскарссон, 80’), Йоханнессон (Баргаджи, 62’), Дарами, Харальдссон (Корнелиус, 72’).

«Севилья», одержав первую победу в группе и набрав пять очков, поднялась на третье место в турнирной таблице группы G. «Копенгаген» с двумя очками опустился на четвертую позицию.