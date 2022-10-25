Посёлок Металлострой, Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга возросла с 1000 до 6000 кв. метров. На борьбу с огнём брошено более ста пожарных, сообщили 25 октября в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на складе в Петербурге (архивное фото)

Напомним, пожар возник вечером во вторник около 20:48 мск в здании склада размером 100×240 метров и высотой 12 метров по адресу Северный проезд, д. 8. Вскоре ранг пожара был повышен до №2, а в 21:34 мск — до №3.

«Происходит горение на площади 6000 кв. метров, — говорится в сообщении ГУ МЧС. — Сведения о пострадавших на данный момент не поступали».

Борьбой с огнем заняты 110 пожарных на 24 единицах техники.