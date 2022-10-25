Москва, , 23:12 — REGNUM Один из фондов проведет благотворительный забег в поддержку людей, столкнувшихся с инсультом. Об этом сообщается в Telegram.

Участники забега Марина Каширская © ИА REGNUM

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с инсультом, состоится в Москве 29 октября 2022 года. Забег пройдет как в дистанционном формате, так и очно — в столичном парке ВДНХ. Дистанции забега — 1 и 5 километров.

Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий, пройдя предварительную регистрацию. Все вырученные средства от проведения забега пойдут на финансирование работы фонда и поддержку людей, восстанавливающихся от инсульта.