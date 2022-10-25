Ижевск, , 22:25 — REGNUM Удмуртия выполнила задачи, поставленные республике Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что повестки жителям республики не разносят уже с субботы, 22 октября, 23 октября состоялась последняя отправка мобилизованных в военную часть для прохождения обучения.

«Но еще раз оговорюсь: в настоящий момент. Пока никаких документов, регламентирующих дальнейшую работу, у нас нет», — сказал глава региона в прямом эфире телекомпании «Моя Удмуртия».

«Задачу в настоящий момент мы вополнили в полном объеме, выполнили очень качественно», — уверен Бречалов. Он объяснил, понятие качественного выполнения тем, что не было допущено никаких грубых ошибок.

По словам главы Удмуртии, две трети из тех, кто получили повестки, сами пришли в военкоматы и заявили, что хотят служить. Сейчас большинство мобилизованных республики находятся в саратовском Вольске.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные проводы последней группы военнослужащих прошли 23 октября со сборного пункта Военного комиссариата республики. Кроме близких и друзей на каждое такое мероприятие приходят неравнодушные жители региона. Также всегда при отправке мобилизованных работают волонтеры.

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