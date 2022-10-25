Дамаск, 25 октября 2022, 22:29 — REGNUM Боевые самолёты ВВС Израиля нанесли ракетный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в столице Сирии Дамаске, сообщил 25 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров.
По данным российских военных, удар был нанесен 24 октября, средства ПВО Сирии смогли сбить четыре из восьми выпущенных ими ракет.
«В период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сказал Егоров.
На данный момент известно, что в результате авиаудара двое сирийских военнослужащих получили ранения.
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