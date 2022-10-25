Дамаск, 25 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Боевые самолёты ВВС Израиля нанесли ракетный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в столице Сирии Дамаске, сообщил 25 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

По данным российских военных, удар был нанесен 24 октября, средства ПВО Сирии смогли сбить четыре из восьми выпущенных ими ракет.

«В период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сказал Егоров.

На данный момент известно, что в результате авиаудара двое сирийских военнослужащих получили ранения.