Курган, , 22:16 — REGNUM В библиотеках Кургана с 26 октября вводится пропускной режим. Об этом сообщает библиотечная информационная система города.

Библиотека Пётр Иванов

Курганцев, при посещении библиотек, просят предоставлять документы, удостоверяющие личность.

«В целях обеспечения безопасности сотрудников и посетителей библиотек, с 26 октября 2022 года в МБУК «Библиотечная информационная система Кургана» устанавливается пропускной режим. Он необходим для предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний. В целях контроля входа и выхода посетителей ведётся журнал регистрации», — поясняется в объявлении, опубликованном в группе «Курган читает» социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что пропускные режимы уже действуют в учреждениях образования и культуры Кургана. Также библиотекари просят читателей сообщать о подозрительных предметах в залах.