Москва, , 07:30 — REGNUM Цифровой туристический сервис Russpass заключил соглашение с одной из крупнейших в России систем управления отелями и онлайн-бронирования номеров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Гостиничный номер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По её словам, это позволит партнерам площадки на льготных условиях пользоваться удобными инструментами для автоматизации бизнеса.

«Интеграция Russpass с этой системой стала еще одной мерой поддержки бизнеса. Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется еще больше вариантов размещения по всей стране», — пояснила Сергунина.

Добавим, что система автоматизации позволяет управлять номерным фондом, контролировать загрузку гостиницы, проводить бронирование.