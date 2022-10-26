Москва, 26 октября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Цифровой туристический сервис Russpass заключил соглашение с одной из крупнейших в России систем управления отелями и онлайн-бронирования номеров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиничный номер

По её словам, это позволит партнерам площадки на льготных условиях пользоваться удобными инструментами для автоматизации бизнеса.

«Интеграция Russpass с этой системой стала еще одной мерой поддержки бизнеса. Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется еще больше вариантов размещения по всей стране», — пояснила Сергунина.

Добавим, что система автоматизации позволяет управлять номерным фондом, контролировать загрузку гостиницы, проводить бронирование.