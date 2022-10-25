Екатеринбург, , 22:02 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв снова обругал жителей Екатеринбурга. Его высказывание прозвучало в передаче «Полный контакт» на «Соловьев Live».

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

В частности, слова были адресованы тем гражданам, которые в 2019 году выступали против строительства храма в сквере возле Театра драмы. «Кто из вас скакал, сволочей? И не хотел, чтобы был храм. Теперь что вы скажете, сатанинские выродки?!» — цитирует его Накануне. Ru.

Также телеведущий задал им вопрос о том, как они будут смотреть в глаза рабочим уральских промышленных предприятий. «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье! Вот идите теперь на свое капище в «Ельцин-центр», — заявил Соловьёв.

Также он призвал руководство Екатеринбурга и Свердловской области определиться, с кем оно.

Как сообщало ИА REGNUM, весной-летом Соловьёв сделал несколько громких заявлений по поводу Екатеринбурга и уральских чиновников. Досталось и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, от которого телеведущий требовал определиться со своим отношением к специальной военной операции. За него ответил художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков, который заявил, что губернатор поддерживает СВО и президента России Владимира Путина.