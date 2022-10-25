Бишкек, , 21:59 — REGNUM У Киргизии появилась собственная Федерация хоккея на траве. Об этом сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета республики.

Хоккей

Учредителем нового спортивного объединения стала Международная федерация хоккея на траве, которая включает в себя 126 стран мира.

Отметим, что Киргизия стала 34-м государством в составе Азиатской федерации.

Первые состязания по хоккею хоккея на траве состоялись в киргизской столице 25 октября. В турнире приняли участие команды, состоящие из звёзд шоу-бизнеса и звёзд профессионального спорта.