Москва, 25 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В руководстве киевского режима царит «большая суета» из-за публикации данных о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой», сообщил 25 октября журналистам заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, начали проявляться признаки поспешного свёртывания этого проекта.

«Если бы вы читали [киевские] телеграм-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в [киевских] правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу», — сказал Полянский.

Кроме того, он отметил, что киевский режим может успеть уничтожить следы подготовки к этой провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД и Минобороны России неоднократно заявили о подготовке Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы» с радиоактивными веществами, а также привели конкретные данные об участниках этой программы.