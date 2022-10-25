Ижевск, , 21:55 — REGNUM В Удмуртии состоится IX открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Мужское певческое братство». 27 октября пройдет церемония открытия фестиваля, 28–29 октября — конкурсные прослушивания и 30 октября — концерт православной духовной музыки в Михайло-Архангельском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Сибирский мужской хор в Сирии Правительство Красноярского края

По итогам отборочного тура в финал конкурса вышли 32 коллектива, это мужские и юношеские хоры, вокальные и фольклорные ансамбли из Удмуртии, Пермского края, Татарии, Кировской, Свердловской и Самарской областей.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут открытые репетиции, круглые столы с участием ведущих специалистов вокально-хорового искусства России. В гала-концерте примут участие сводные хоры с участием лауреатов и дипломантов конкурса, а также Государственного оркестра духовых инструментов

В этом году фестиваль впервые пройдет с использование гранта Российского фонда культуры в рамках национального проекта «Культура».

ИА REGNUM напоминает, во Владивостоке в ДВФУ с 25 по 29 октября состоится Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства — первая Дальневосточная хоровая олимпиада. Планируется выступление 80-ти творческих коллективов со всей России. В конкурсной и концертной программах Дальневосточной хоровой олимпиады примет участие один из лучших детских хоров России «Весна» детской музыкальной хоровой школы имени А. С. Пономарева (Москва).

Читайте также: В Приморье пройдёт первая Всероссийская хоровая олимпиада