Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM Сильный пожар произошел вечером 25 октября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Горит крупный склад, тушением огня занимаются более 60-ти пожарных.

Пожар на складе в Петербурге (архивное фото) ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 20:48 мск. В поселке Металлострой, по адресу Северный проезд, д. 8, в здании склада размером в плане 50×200 метров и высотой 12 метров, происходит горение на площади 1000 кв. метров.

В 21:15 мск ранг пожара был повышен до № 2, а в 21:34 мск — до № 3.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 63 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства.