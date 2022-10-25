Вильярреаль, Испания, , 21:45 — REGNUM 64-летний испанский специалист Кике Сетьен сменил Унаи Эмери на посту главного тренера футбольного клуба «Вильярреал». Об этом 25 октября сообщается на официальном сайте «желтой субмарины».

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее Кике Сетьен возглавлял каталонскую «Барселону», однако после поражения от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:8 был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери согласовал условия контракта с «Астон Виллой» из Бирмингема.

После 11 сыгранных матчей испанской Ла Лиги сезона 2022/23 «Вильярреал», одержав пять побед и набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В матче 12-го тура «желтая субмарина» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.