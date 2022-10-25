Вильярреаль, Испания, 25 октября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. 64-летний испанский специалист Кике Сетьен сменил Унаи Эмери на посту главного тренера футбольного клуба «Вильярреал». Об этом 25 октября сообщается на официальном сайте «желтой субмарины».

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

Ранее Кике Сетьен возглавлял каталонскую «Барселону», однако после поражения от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:8 был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери согласовал условия контракта с «Астон Виллой» из Бирмингема.

После 11 сыгранных матчей испанской Ла Лиги сезона 2022/23 «Вильярреал», одержав пять побед и набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В матче 12-го тура «желтая субмарина» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.