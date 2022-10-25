Ижевск, , 21:45 — REGNUM По прогнозам синоптиков, к вечеру 25 октября и ночью 26 октября на дорогах Удмуртии ожидается гололед в связи с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртской Республике.

Гололёд Андрей Репин © ИА REGNUM

Для обеспечения безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция МВД Удмуртии призывает автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Водителям рекомендуется снизить скорость передвижения, избегать обгонов и увеличить дистанцию до ближайшего автомобиля.

Пешеходам советуют не отвлекаться от ситуации на дороге, не торопиться и обозначить себя светоотражающими элементами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области до конца недели сохранится неустойчивый характер погоды. Температура колеблется в районе слабого плюса и минуса, прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, возможен гололед.

Читайте также: Жителей Кузбасса предупредили о неустойчивом характере погоды