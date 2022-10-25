Рим, , 21:57 — REGNUM Италия должна проявить ответственность и увеличить военную помощь Киеву, заявил 25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я ценю то, что Италия и другие союзники продолжают помогать [киевскому режиму]. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила», — заявил Столтенберг.

«Призываю союзников, в том числе Италию, взять на себя ответственность и сделать больше», — добавил он.

В то же время итальянские СМИ опубликовали интервью Владимира Зеленского, в котором он просил Италию, Францию и Германию о передаче Киеву систем ПВО.

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