Рим, 25 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Италия должна проявить ответственность и увеличить военную помощь Киеву, заявил 25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я ценю то, что Италия и другие союзники продолжают помогать [киевскому режиму]. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила», — заявил Столтенберг.

«Призываю союзников, в том числе Италию, взять на себя ответственность и сделать больше», — добавил он.

В то же время итальянские СМИ опубликовали интервью Владимира Зеленского, в котором он просил Италию, Францию и Германию о передаче Киеву систем ПВО.