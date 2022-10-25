Челябинск, 25 октября 2022, 21:41 — REGNUM В Челябинске школьники, не посещающие образовательные организации, получили льготу на проезд в городском транспорте. Такое решение приняли 25 октября депутаты гордумы.

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Советский плакат, 1959 год

Такое решение было утверждено единогласно. Ранее льготой пользовались только школьники, посещающие образовательные организации.

В пресс-службе гордумы отмечают, что число детей, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, в последние годы увеличилось. В связи с этим распространение на них льготы по проезду обрело большую актуальность.