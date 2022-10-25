Челябинск, 25 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Челябинске школьники, не посещающие образовательные организации, получили льготу на проезд в городском транспорте. Такое решение приняли 25 октября депутаты гордумы.

Советский плакат, 1959 год Учебник русского языка

Такое решение было утверждено единогласно. Ранее льготой пользовались только школьники, посещающие образовательные организации.

В пресс-службе гордумы отмечают, что число детей, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, в последние годы увеличилось. В связи с этим распространение на них льготы по проезду обрело большую актуальность.