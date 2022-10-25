Париж, , 21:39 — REGNUM 25 октября футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче 5-го тура группы H Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с израильским клубом «Маккаби» из города Хайфа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Фабиан Руис, Неймар, Витинья, Ренату Санчеш, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

«Маккаби»: Джошуа Коэн, Шон Голдберг, Дилан Батюбинсика, Пьер Корню, Абделай Сек, Али Мохамед, Нета Лави, Омер Ацили, Тьяронн Шери, Мухаммед Абу Фани, Фратсди Пьеро.