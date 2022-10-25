Москва, 25 октября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал про случаи из детства, когда он едва не умер. Соответствующее признание музыкант сделал в эфире шоу «Малахов» 25 октября.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Я два раза чуть не умер. Первый раз чуть не сбила машина. В другой раз меня унесло течением. Я попал в водоворот, и меня спас отец», — сказал артист. Стоит отметить, что обе истории повергли в шок зрителей передачи, а также поклонников самого Дронова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, SHAMAN и Полина Гагарина возглавили рейтинг исполнителей с самыми большими гонорарами. Так, за одно выступление музыканты получают 3,3 млн рублей.