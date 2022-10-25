Лиссабон, 25 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. 25 октября в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» «Бенфика» матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Александер Ба, Николас Отаменди, Антониу Силва, Фредрик Аурснес, Энцо Фернандес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину Луиш, Гонсалу Рамуш.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Данило, Хуан Куадрадо, Федерико Гатти, Филип Костич, Леонардо Бонуччи, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Душан Влахович, Мойзе Кин.

В текущем сезоне 22-летний форвард сборной Сербии Душан Влахович принял участие в десяти турах итальянской Серии А сезона 2022/23, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.