Кемерово, 25 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области на текущей неделе сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

По прогнозам, ночью столбики термометров будут понижаться до слабоположительных и слабоотрицательных отметок, днём ожидается слабый плюс.

Почти ежедневно в регионе будут идти осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег., и как следствие — гололёдные явления.

28 октября ожидается усиление ветра, мокрый снег, переходящий в снег.